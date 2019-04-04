母校遭施壓屈服一中 林飛帆邀大家加入連署對抗霸道中國

2019-04-04 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆今（4）日在臉書上指出，他的母校倫敦政經學院（LSE）有個地球儀裝置藝術，台灣與中國以不同顏色呈現，卻在中國學生抗議之下改成相同顏色，該校留學生對此發起連署活動，要向校方表達嚴正抗議。

林飛帆表示，該地球儀裝置藝術名為「反轉的世界」（The World Turned Upside Down），台灣以粉紅色標注，中國則是以黃色標示，上頭的台北、北京、拉薩均有1個代表國家首都的紅色圖案，但中國留學生對此不滿，向中方投訴後學校遭到施壓，校方找來台灣、中國以及有類似衝突的以色列和巴勒斯坦斯坦學生開會後，決議按照聯合國標準，將台灣塗成黃色納入中國的一部分。

林飛帆提到，倫敦政經學院的精神象徵是「對各種多元意見的包容」，自己在該校就讀時也曾和中國同學在課堂上辯論的經驗，但不管彼此是否想法相同，還是會秉持互相尊重的理念，現在校方決定「採取一個看起來最方便的形式」來解決爭端，用這樣的方式對待「具有政治反思意涵的藝術品」，令人感到遺憾。

林飛帆寫道，這個裝置藝術的作者馬克．沃林格（Mark Wallinger）想把地球倒過來，讓倫敦政經學院的同學們一起反思，最終還是要面臨北京的『定於一尊』的壓力，但是「連一個校園裡的藝術品都無法寬心看待，如何展現大國自信？」，林飛帆邀請大眾一起加入連署行列。

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