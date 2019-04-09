熱血儀隊高中生 報考陸戰隊志願役

2019-04-09 11:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部舉辦的「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽」即將登場，屆時各校菁英將爭奪冠軍榮耀。受矚目的是，恆春工商三名儀隊成員韓宜婷、吳焱程、葉宇濬，除展現優異槍法，更已報考志願役士兵，更希望能加入海軍陸戰隊。不過，三軍儀隊、陸戰隊儀隊尚無女性官兵，國防部發言人陳中吉表示，對於女性是否能加入陸戰隊儀隊，還在研議中。

國防部表示，第三屆全國高級中等學校儀隊競賽，共計44所學校報名參加。由於參加學校眾多，競賽區分初賽及決賽兩階段，初賽分於北、中、南地區辦理3場次，北區初賽於4月13日（星期六） 下午1點30分在桃園市藝文廣場舉行；中區初賽於4月20日（星期六）上午10點在台中麗寶樂園第二停車場舉行；南區初賽於4月27日（星期六）下午1點30分在高雄市蓬萊碼頭棧柒庫前場廣舉行。

國防部表示，決賽將於7月6日（星期六）下午2時，在台北國家兩廳院藝文廣場舉行，由各區初賽前3名，共計9所學校參加。

國防部文宣心戰處長樓偉傑也說，預計於6月1至30日期間，將辦理晉級決賽學校「最佳人氣」及「預測冠軍」網路票選活動，決賽當天也將邀請現場媒體記者票選「最上鏡頭」獎，擴大民眾的參與，使活動增添更多關注與期待。

另外，去年奪下儀隊競賽冠軍的北一女中，今年卻未參賽尋求衛冕，樓偉傑表示，由於北一女儀隊7月2日到14日出國比賽，因此未參加此次競賽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/