盼能以台灣人活著...女大生憂被統一 軍人7字霸氣暖回

2019-04-08 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕中共近期頻出招，不僅派出軍機飛入我國空域，更有不少消息指出正收購台灣臉書粉絲專頁，不少人心生惶恐，昨日一名女大學生看完相關文章後打開交友軟體聊天，剛好遇到一名海軍陸戰隊軍人，相談後對方回覆7個字讓她莫名感動。

這名PO文到dcard的女大學生說，看完「台灣進入備戰狀態」相關文章後心情極差，索性打開交友軟體聊天，豈料恰巧遇到一名海陸軍人，便把相關網址傳給軍人，說道：「希望我有生之年，我還是台灣人，都能以台灣人活下去。」

該名海陸軍人僅回覆「不要擔心，有我們」7個字。女網友直呼：「誰准你這樣啦，我的眼淚都流出來了，痛哭流tea。」更附上滅火器唱的《晚安台灣》。

該篇文章登上熱門，更引起熱烈回響，網友紛紛回應「對啊，還有我們，沒事的，但別再說軍人沒用了，有時候看到真的會不知道為了什麼在拚」、「好霸氣 我喜歡」、「瞬間想噴淚」、「差點飆出眼淚，太暖了」、「小鹿撞死了」。

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