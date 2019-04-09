因應共機威脅 國防部重申：不挑釁不怯敵

2019-04-09 11:19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍空軍上月底派二架殲11戰機，一度越過台灣海峽中線，我方立即增派戰機緊急升空將其驅離，總統蔡英文也下令，如遇此情況就強勢驅離。對此，國防部發言人陳中吉今上午表示，國軍呼應總統所言「國土主權寸土不讓、民主自由堅守不退」，一定堅守此原則，另也秉持「不挑釁、不怯敵」因應。

國防部今日上午召開例行記者會，有媒體問及，過去共機進入我國防空識別區時，國軍按照既定作為因應，總統要求「強勢驅離」共機，軍方會如何執行？陳中吉表示，除了「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」以外，相關部門對於此次共機越過中線，也有應處作為，細節不宜在公開場合說明，但總統所言「國土主權寸土不讓、民主自由堅守不退」，國軍一定堅守此原則。

陳中吉表示，國軍秉持「不挑釁、不怯敵」原則因應，並面對各種狀況，研擬各種應處作為，包括聯合情監偵，掌握共機、他國軍艦情形，在空機偵巡、地面軍機緊急升空，並和飛彈部隊一同進行國土防衛，時刻提升戰備，並依照接戰程序應處。他強調，確保國土安全、捍衛民主自由是國軍職責，會做好相關整備。

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