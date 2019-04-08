又「被代言」？韓國瑜親證實高雄4月代言人是「他」

2019-04-08 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市計畫每個月邀請名人替城市代言，因人選、代言費等問題引起社會議論；1至3月的高雄觀光代言人分別是藝人白冰冰、媒體人陳文茜、香港文化教父榮念曾，今（8）高雄觀光局公布4月代言人為前奧運國手莊智淵，形象年輕陽光不少，但也有網友存疑，「我比較想知道，有沒有給莊代言費，不要整天都想免錢。」

據《三立》報導，今天下午媒體詢問韓國瑜為何找莊智淵代言，韓國瑜表示高雄不只有影視明星，因此觀光局尋找代言人時應該多樣化，未來也不排除有其他方面的代言人。

高市府表示，莊智淵代言期間適逢高雄辦理全中運，凸顯了高雄對運動的重視，明（9）也會舉行記者會，安排韓國瑜、莊智淵二人進行「桌球友誼賽」。

對比白冰冰、陳文茜、榮念曾等已過花甲之年的資深前輩，現年38歲的莊智淵形象較為陽光、年輕。

有網友認為，「總算有一個看起來正常一點的（代言人）」；也有人不買單，「是覺得市政府能不能幫忙他，不要只是利用他」、「觀光搞不好，請誰都一樣啦」、「他球館就開在高雄，逃不掉吧」、「重點是代言人有起到什麼效益嗎？1至3月的代言人讓人有感嗎」、「0元？」。

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