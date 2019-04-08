貼文辱罵陳菊 張琍敏今透過臉書道歉

2019-04-08 11:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕張琍敏向陳菊致歉。

高雄市長韓國瑜邀請資深藝人張琍敏為岡山之眼代言，張琍敏事後卻在臉書上以「韓市長為什麼不選總統」為題發文，指出是因為老鼠偷拖鞋，大的在後頭，還說高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起改之。

對此，總統府秘書長陳菊辦公室委任律師進行追訴，網友也痛批張琍敏，並呼籲她身為高雄城市代言人、應該對高雄深入了解再來評判，不該未經查證公開詆毀前任市長。

張琍敏今透過臉書表示，日前，本人在美國於臉書貼出有關「韓市長為什麼不選總統？」一文，其中有觸及總統府秘書長陳菊部份，在台灣引起話題，本人深感不安，特

說明如下：

1.本人因人在海外心繫臺灣，非常關心台灣前途與發展，也和許多人一樣會習慣性轉貼文章。日前轉貼的這篇文章，經媒體報導知悉，已引起總統府秘書長陳菊不滿，本人即立刻在臉書刪除文章。

2.本人重申，臉書文章來自朋友圈，純屬轉貼動作，並無杜撰之惡意，若因此造成對陳菊前市長的任何不敬，本人深感遺憾，也願在此對陳菊秘書長表示歉意！ Misty Chang

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