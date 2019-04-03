工總稱將投資高雄1598億 許立明：都是陳菊任內啟動

2019-04-03 19:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕工總今天在高雄舉辦座談提到會員預計未來3年在高雄投資1598億元。高雄市前代理市長許立明表示，感謝工總對高雄的投資，但分析投資項目後，可看出其中有具體內容及地點的產業，均是從陳菊市長任內就展開的，其餘內容尚不明確。許立明也呼籲韓國瑜專注在市政上，才能將廠商的投資意願，變成真正的投資設廠，請腳踏實地拚市政吧！

許立明進一步說明，台塑、華邦電投資去年已開始進行，其中台塑為了推動產業轉型升級，仁武廠在去年7月就和市府申請變更為甲種工業區，前市府團隊直到去年12月交接前的最後一天，都還在打拼，以趕報內政部續審。

而華邦電宣布未來額外投資600億，但早在去年，華邦電就已先和市府簽約，宣布投資3350億元巨額興建12吋晶圓廠，並已在去年10月動土。

許立明指出，中石化、南六、台船投資案，則屬中央核定或政策規劃。其中，中石化去年3月就宣布在亞洲新灣區內的70期和94期重劃區土地自行開發招商，去年12月經內政部核定後公告重劃計畫書。至於南六預計投資醫療與生技產品營運中心35億，應屬中央經濟部審核的台商回流申請。

許立明說，台船近年始終積極配合中央規劃的離岸風電和國艦國造的政策，不僅在高雄廠區打造第一座可以乘載超重型離岸風電設備的碼頭，並聯合陽明等船運業者共同投入。國艦國造相關標案的得標金額，統計至去年底總共已達178億元。

許立明提醒說，招商投資非一時短暫效應，呼籲市府延續施政成果，上述投資項目都在陳菊前市長任內，就開始著手或已有初步成績，台塑、南六和台船等則是配合中央規劃的政策方向，或等待中央政府機關審核的計畫。

許立明也說，大家都希望高雄好，當然很開心看到這麼多廠商表態，願意投資高雄，但並不是辦一場盛大的拜會，這些招商成果就全變成了現任市長的功勞，在資訊搜尋相當便利的現在，很多過去的新聞也都可以佐證。

許立明籲請韓國瑜市長和市政團隊，可以把握過去中央和地方政府攜手打造的成果，努力替高雄吸引更多的投資。

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