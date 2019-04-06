張琍敏瞎扯高雄3000億弊案 網友不平「不該未經查證詆毀陳菊」

2019-04-06 12:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕資深藝人張琍敏於臉書指「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」等語，陳菊辦公室已正式委任律師進行追訴。對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也列出7點反駁張琍敏，強調她身為高雄城市代言人，應該對高雄深入了解再來評判，也不該未經查證，公開詆毀前任市長。

68歲的資深女星張琍敏不諱言自己是韓粉，她2月初應邀代言高雄市「崗山之眼」，拍攝影片，但挨批像伴唱帶，「沒有最廢只有更廢」。

張琍敏近日在臉書上表示：「因為高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起改之。」

張琍敏認為這些是民進黨的死穴，韓國瑜不選總統就是要牢牢抓住弱點重重的高雄，形如就如孫子兵法的「圍魏救趙」之計，看好未來「民進黨逐步被消滅在地球上」。

對此，總統府秘書長陳菊辦公室昨表示，張女不實言論已經涉及傷害陳菊名譽，並誤導社會輿論，為端正視聽，追究不法，已正式委任律師進行追訴。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也列出7點，反駁張琍敏說法：

1、民進黨執政的高雄市政府，仍然受許多國民黨議員，包括國民黨議長之議會監督市政，倘若有張女士指稱弊案，是否可等同視為國民黨議員瀆職？

2、要說高雄3000億弊案，證據在哪裡？這麼嚴重的指控如果拿不出證據，是否該檢討身為公眾人物，講這種抹黑造謠的言論煽動人心？這是對的嗎？適當嗎？

3、高雄並無負債3000億，韓市府財政局已多次對外說明，高雄市政府負債於107年底為2379億元，韓市長在議會施政報告也是這麼寫的。

4、其中1380億是歷任市長所累積，包括吳敦義、蘇南成等國民黨市長所欠。「就是國民黨市長欠的，您是否可以在臉書上寫清楚？」

5、陳菊還債1208億，還債比借的多。

6、城市發展需要基礎建設，更需要遠見魄力，若目光短視，何以成就現在國際化的高雄？勿以造謠抹黑的言論，抹殺為這座城市努力過的人。

7、以上資訊在網路新聞都查得到，應該儘速更正臉書文字及道歉聲明，如此狂言污衊性、沒有依據的臉書文字，讓人無法接受！

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