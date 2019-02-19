韓國瑜太累缺席市政會議 他嘆：陳菊休息就被罵、被笑

2019-02-19 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天夜宿高雄彌陀漁村與基層座談，今天（19日）清晨也依照原定計畫探訪魚塭，但原本該主持市政會議卻臨時取消，改由副市長李四川代為主持，高雄市新聞局長王淺秋則說，韓市長這幾天太操勞、體力不支。對此，本土樂團拷秋勤感嘆，反觀前市長陳菊只要休息就被罵、被笑。

韓國瑜原定上午主持市政會議，卻在會前通知無法出席，連同下午幾個發放紅包行程一併取消，新聞局長王淺秋解釋，可能是這幾天行程排太滿，韓國瑜市長太操勞了，所以暫時休息一下。

對此，拷秋勤表示，「花媽（陳菊）不能休息，不能小憩，被取笑肥滋滋豬母加睡菊，國瑜上任太累，立刻去峇里島渡假，喝酒開直播，昨天被三重打臉就又太操勞」、「被統媒捧上天，當神仙鳳凰轉世，依照目前中華仙島這種社會水準，不管做什麼公民歐美公投，進行什麼先進改革，搞不好都只會重蹈1124屠殺日的覆轍」。

拷秋勤更表示，「一年內就期待中華社會仙島人民變身北歐瑞士、挪威、丹麥，我覺得不如去追周子瑜，機會還比較高」。網友則想到前幾天韓國瑜去酒吧喝酒一事，留言狠酸「喝掛了，起不來，就不上班了，這才是事實」、「說謊說累了」、「笑死，不是過年前才出國度假，前幾天才酒吧喝酒～真的好操勞」、「才剛從峇里島渡假回來，就太操勞？？他是紙糊的嗎？可見他以前的工作有多混，從來沒被操過，才會如此不耐操」。

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