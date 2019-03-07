真是韓流發威！韓總公費出國多 前4個月抵過陳菊快兩年

2019-03-07 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，已造訪星馬，並預計在3月下旬造訪香港與中國深圳、廈門等地，4月初訪美；上任4個月內就公費出國3次，也讓不少網友忍不住表示「之前批評陳菊公費出國的那些韓粉到哪去了」？

韓國瑜今年春節前往峇里島度假，造成部分網友爭議不休，對此，有藍營臉書粉專特地整理了陳菊在高雄市長任內的出國紀錄，2月6日發文指稱，陳菊自2009年到2018年，公費出國考察共計15次，不少韓粉拿這點譏諷陳菊是「花國家的錢出國玩」。

今（7）日則有網友驚訝地發文表示，該粉專用心製表，稱陳菊當剛雄市長9年間花公費出國15次，還罵市長用公費考察環遊世界，「貪小便宜又能賺名聲」，但是根據目前已曝光韓國瑜安排到4月的行程，將達成公費出國3次的紀錄；陳菊前後9年任期也才15次，韓國瑜去年12月25日才上任，算到4月底，前4個月任期已經達成陳菊9年任期的20％！

對此，網友也紛紛留言狂酸「花媽帶壞韓總」、「之前狂酸花媽公費出國的韓粉到哪去了」、「一直玩一直玩一直玩」、「身為一個導演，經常出國勘景也很合邏輯」、「能撈就撈 能混就混」、「公出睡覺 公費出國玩 我也好想過的那麼爽」。

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