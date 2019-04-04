工總千億投資高雄算誰的政績？ 打馬悍將：韓粉別幫陳菊抬轎

2019-04-04 17:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任一百天前夕，全國工總宣布未來三年將在高雄投資超過千億元，被聯結為韓國瑜爭取產業投資高雄的政績？臉書粉專打馬悍將彙整相關投資內容，直言當中許多項目都是陳菊任內啟動或決定，質疑根本是收割花媽政績，提醒韓粉：「別幫陳菊抬轎」。

全國工總昨有多達203位企業領袖到高雄辦座談，工總表示未來3年在高雄實際投資項目達52項、34家企業，投資總金額已有1598億元，未來上看2000億元，其中投資超過10億元企業包括台塑116億元、華邦電600億元、台聚49.7億元、日勝生370億元、中石化166億元等，投資項目涵蓋半導體、石化、環保工程、造船、生技、都更、氣體等。

打馬悍將指出，投資項目裡包括台塑、華邦電、中石化重劃開發等重大投資，都在陳菊任內啟動，南六、台船、離岸風電等計畫，也是陳菊任內、中央核准。

網友留言，「若韓國瑜當了總統，連十大建設都是韓國瑜做的啦！」、「應該po到韓粉專頁讓他們吐血」、「滿腦子都是芭樂」；也有網友不以為然「你早點臉嗎，是老王牽線好嗎～什麼都是收割，都是你家的，噁心不噁心」、「敦請蔡總統當著美國參眾議員面前，高喊台灣獨立，並幫農漁民簽到50億訂單」。

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