韓國瑜「計畫」見洛杉磯副市長 高市新聞局長：私人拜訪

2019-04-08 11:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕有電子媒體報導指稱高雄市整韓國瑜訪美行程決定提早一天出發，且可能與洛杉磯正副市長碰面？高市新聞局長王淺秋上午證實，因考量時差、體力等問題，韓國瑜會比預定時間提早一天出發，至於跟洛杉磯市長碰面則是錯誤報導，但有安排與副市長見面，且是休假日在府外。

高雄市長韓國瑜將率團前往美國演講與拜訪，原本預定要在本月10日深夜出發，但考量時差、體力、演講品質等問題，臨時決定提早一天、在9日晚就出發；有媒體進一步指出，除了提早一天出發，韓國瑜可能和洛杉磯正、副市長碰面?

高市新聞局長王淺秋上午證實，第一天行程原定從台灣到舊金山再轉機波士頓，一下飛機就演講，因擔心影響演講表現，經內部評估過後，決定市長先過去調時差；她形容，40小時看不到床卻要馬上演講，任何人體力、精神負荷都會受不了，所以先過去做準備，也希望不驚動太多人。

至於跟洛杉磯正副市長見面，王淺秋澄清那市錯誤報導，但有計畫與副市長碰面，這部分比較屬於私人拜訪。

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