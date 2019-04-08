賴峰偉再大刀改革 臨時人員4年內裁撤4分之1

2019-04-08 23:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉上任以來大力推動改革，由整頓市區交通亂象、取締燒烤業空汙等問題外，現又大刀揮向縣府臨時人員，今日宣布除了零成長外，並在4年內裁撤4分之1，以目前千餘人計算，最少200餘人沒有頭路。

由於澎湖縣政府財政困難，但專業臨時及臨時人員卻年年增加，人數已達1500餘人，每年造成澎湖縣政府4億的財政負擔；賴峰偉上任之初就要求達成零成長為原則，今日縣務會議更要求4年內裁撤4分之1臨時人員，影響層面相當深遠，恐將引發澎湖縣政另一個火線話題。

長期以來在工作機會不易的澎湖縣，臨時人員大都有其背景，大部分的臨時人員都能珍惜工作機會，好好在工作崗位上貢獻心力，但少數臨時人員卻工作擺爛，經人向縣長信箱檢舉，並在臉書靠北澎湖上爆料，引發賴峰偉震怒，因此決定由最初的零成長，轉而在4年內大刀闊斧改革，節省國庫支出。

根據了解，賴峰偉上任以來，積極推動馬公市區交通整頓、取締燒烤業者空汙等問題，雖然立意都相當良善，由於外界認為配套措施不足，政策上路過於倉促，雖然贏得掌聲，但也蓄積不少反彈聲浪；此次再把大刀揮向縣府臨時人員，預料會引發議員們強力反彈，賴恐將正面迎戰議會質詢，未來府會關係值得觀察。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/