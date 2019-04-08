鶯歌街頭掛海報 無黨新北議員蘇泓欽表態挺朱立倫

2019-04-08 15:34

〔記者邱書昱／新北報導〕力拚代表國民黨出線參選2020總統大選的前新北市長朱立倫，最近不少新北市議員替他掛上看板力挺參選，其中，無黨籍市議員蘇泓欽也在鶯歌區街頭高掛支持海報，他列舉朱立倫任內的建設，包含三環三線、鶯歌運動公園、三鶯二橋等，強調朱是一位有能力和經驗的政治人物。

近期走在鶯歌區的路上，都會看到黃色的海報，上頭寫著「支持會做事的朱立倫參選總統」。署名支持的蘇泓欽表示，自己去年投入政壇參選市議員，在地方跑選舉，發現過去8年朱立倫在市長任內確實為三鶯地區做了不少事。

他指出，像是許多人不看好的捷運三鶯線，認為朱立倫是騙選票的「空包彈」，但經過多年的努力，不但淡水輕軌已經通車，三鶯線與萬大線的工程陸續施作，雖然施工期間對交通造成衝擊，不過捷運通車後大家都可享受交通帶來的便利與繁榮。

除此之外，蘇泓欽也說，在三鶯地區的建設像是完工啟用的鶯歌運動公園、三峽國民運動中心、三鶯二橋等，還有新北市立美術館、污水下水道工程也都在積極進行。

蘇泓欽認為，朱立倫過去曾任立法委員、桃園縣長、新北市長、行政院副院長等職務，完整的資歷，相信未來帶領台灣能夠帶來更美好的生活。

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