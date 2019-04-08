中國又打壓！首次亞洲非洲豬瘟會議沒邀請台灣

2019-04-08 12:34

〔記者簡惠茹／台北報導〕世界動物衛生組織OIE今明兩天在中國北京舉行第一次的亞洲非洲豬瘟專家會議，中國不但對於台灣詢問非洲豬瘟相關資訊已讀不回，這次會議更未發出邀請函給台灣，OIE日前回覆指出，邀請函決定權在中國手上，農委會副主委黃金城表示，就像有個惡鄰居在旁邊，台灣受政治打壓遭排除在外。

記者上禮拜曾去信詢問OIE是否有寄出邀請函給台灣，OIE表示，這個會議由中國主辦、OIE和聯合國糧食及農業組織（FAO）支援，無論是會議議程或會議邀請參與者的決定權都在中國，但是台灣作為OIE的會員之一，OIE會確保會議中非洲豬瘟的相關資訊公開流通。

農委會副主委黃金城表示，就像惡鄰居在旁邊一樣，這一定是政治性打壓，如果在其他國家舉辦，相信台灣一定可以參加，而且我們又是OIE會員國，防疫工作不該這樣被干擾，中國不但對台灣詢問的非洲豬瘟資訊已讀不回，這次又排除台灣在會議之外，我們會跟其他國家，透過其他管道交換資訊。

農委會動植物防疫檢疫局今天指出，防檢局雖於4月3日以OIE常任代表杜文珍副局長名義去函向OIE表達積極參與的意願，但到目前為止都沒有收到邀請函，未來仍將持續透過各種管道與國際交流合作，為防範國際間非洲豬瘟等重大動物傳染病貢獻力量。

防檢局說，本次會議係由OIE、聯合國糧農組織（FAO）及中國三方籌辦，並將於會中成立東亞區非洲豬瘟常設專家小組，另外歐洲早在2014年即成立類似的專家小組，其成員都是非洲豬瘟的疫區國家，目前有13國，如比利時、匈牙利及波蘭等，歐洲成立這個專家小組的目的是為了讓非洲豬瘟疫區國家之間的聯繫更緊密，並將相關防疫措施建構於科學基礎之上，防疫行動可以跨國整合及協調。

防檢局表示，自從去年8月中國大陸通報發生非洲豬瘟以來，我國立即強化並落實各項防檢疫工作，經由各邊境管制機關協調合作，得以阻絕疫情入侵，維持非疫區狀態，亞洲地區養豬頭數居全球之冠，目前已有中國、蒙古、越南及柬埔寨淪為疫區，如未能有效控制疫情，對於此地區養豬產業的危害將高於歐洲，我國支持OIE及FAO等國際組織協助建構區域聯防，也願積極與亞洲鄰近國家及各國攜手防控，分享我國防疫成果並汲取他國及專家經驗做為精進我國防疫檢疫措施的參考。

防檢局最後強調，我國雖未能出席本次專家會議，但仍將持續透過各種方式與各國交流，並與OIE維持良好互動，此外，今年OIE年會將於5月份於巴黎召開，我國已接獲邀請，將由常任代表杜文珍率團出席，我國將可藉此機會與OIE及各會員國互動，掌握非洲豬瘟及其他重要動物傳染病全球疫情動態，並展現我國在動物衛生領域的高度專業。

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