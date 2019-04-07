高雄反一國兩制遊行 常美冰店真的送300支冰棒

2019-04-07 14:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕PO文強調「現在不想當中國人，以後也不想當中國人」的旗山常美冰店，今天捐出300支冰棒，給下午2點在高雄登場的「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」遊行，以實際行動支持台灣主權。

日前因為韓粉遊客拿韓國瑜的美食地圖上門消費，高雄旗山常美冰店認為韓國瑜並沒有來吃過冰，PO文嘲諷「現在不想當中國人，以後也不想當中國人」、「生意變差跟中華人民共和國統治兩種選擇，有正常腦袋的人都知道選哪一個不是嗎」。

雖然高市觀光局長潘恆旭已親自上門吃冰，並和第三代老闆郭人豪握手言歡，強調誤會冰釋，常美冰店仍決定送300支冰棒，給參加高雄反對一國兩制遊行的民眾。

今天下午2點，手上拿著拒絕一國兩制的民眾，在常美冰店前大排長龍，由於天氣炎熱，300支冰棒很快就發完了。

今天下午2點至3點半，將進行接力短講，林飛帆、賴中強、李根政、沈伯洋、呂建德、吳啟禎等專家學者輪番上場。

下午3點半至5點，「拚到底」掃帚大遊行登場，由勞工公園步行至高雄市政府四維行政中心。

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