鄭竹梅：盼保有不被一國兩制的權利

2019-04-07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年是鄭南榕為言論自由而自焚殉道卅週年，台中市在言論自由日前夕推出「自由路上音樂會」，鄭南榕的女兒鄭竹梅指出，如今大家生活在有選擇自由的空間，她希望卅年後仍保有言論自由的空間，更有不被一國兩制的自由與權利。

「好民文化行動協會」等多個民間團體昨舉辦「自由路上音樂會」，協會理事長楊宗澧指出，卅年前鄭南榕「不顧國民黨反對」，爭取言論自由及台灣獨立建國，卅年後盼透過藝文、音樂等方法紀念鄭南榕為台灣犧牲的精神之外，更要展現台灣年輕世代「不顧北京反對」的勇氣，繼續跟隨鄭南榕的腳步。

鄭竹梅說，卅年是滿長的日子，如今大家身處在言論自由的空間，甚至可以自由選擇用台語或北京話說話，但在卅年前，這些是不可能的事。希望卅年後這空間可以繼續存在，仍保有言論自由，更希望卅年後保有「不被一國兩制的自由與權利」，這也是紀念鄭南榕重要的原因。

鄭竹梅強調，身為台灣人，希望大家思考在自己能力範圍內能做什麼有益社會的選擇，更要趁我們還有空間、還有自由時立即行動。

「台中女中鳴青社」社長林之晴應邀表達年輕世代的想法，她說，台灣人不只要顧肚子，也要顧孩子的未來；希望卅年後仍能大聲講「我是台灣人」，有呼吸自由的空氣，沒有被抓、被消失的風險。

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