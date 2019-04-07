中國滲透全球 學者籲建構民主防火牆及經濟轉型

2019-04-07 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來持續透過各種影響力入侵民主社會，讓世界各國頻頻示警，有學者分析，中國在全球進行滲透，都是以商業做統戰，透過金錢、物質利益或商業行為，當作政治目的的誘惑交換機制，而相較於其他國家，台灣更因統獨認同問題，更容易受到中國因素影響，為此學者建議，包含建構民主防火牆與經濟轉型，都是目前台灣必須同時做好的事情。

針對「中國因素」近年來持續在全球滲透，學者吳介民日前在接受《中央社》專訪分析時指出，由於語言、文化臨近性的影響，中國因素可以輕鬆進入台灣社會，相較於澳洲不需要「認同中國」，也沒人打算成為「中華人民共和國的一員」，台灣本身就存在統獨認同與藍綠分歧等問題，因此比起西方國家，台灣要反擊與抵抗「中國因素」比較辛苦。

吳介民進一步分析，台灣內部對「中國因素」有三種看法，大多數人對中國影響力感到冷漠、沒有識讀能力，僅一部分看重民主、主權、自由的人非常警戒，卻可能因此而過度緊張、焦慮。另一群人則是對中國因素表示歡迎，把它當作「發大財」的機會，這些人包括純粹生意人、尋租者，還有一些是想利用台灣自由，破壞台灣民主體制的黑道勢力。吳介民認為，中國已利用這些人滲透台灣政黨、資本，以及所有社會各領域，並藉此促使台灣內部輿論互相攻擊，使民眾對民主體制感到冷感，便可藉機影響台灣政治。

至於因應方式？吳介民認為，包含建構民主防火牆與經濟轉型，都是必須做好、缺一不可的。其中防火牆可分為三部分，第一部分是民主防衛機制，除了立法、行政機制，更重要的是透過教育提升民眾的識讀能力（literacy）。第二部分則是政府應該盤點台灣產業對中國曝險的狀況，特別是中國經濟下行，曝險程度越來越高，政府必須提出因應策略。第三部分則是在美中台三邊關係維持穩健均衡。

至於產業結構調整與升級，吳介民認為，在中美貿易戰開始前，中國就在推動產業升級，過去的人口紅利沒了、污染成本也提高，許多在中國的台商也紛紛轉移，而政府應該做的，就是搭上全球產業鏈轉型的浪潮，推出更長遠的引導政策，畢竟企業自己就會聞風而動，政府只要「稍微推一把就夠了」。不過吳介民也指出，這些都不是一蹴可及的政策，要實踐更多還是必須依靠有明確目標、穩定政策，並且有堅定政治意志做下去的執政者。

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