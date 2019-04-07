不能坐以待斃！立委籲制定「反統戰法」保台

2019-04-07 12:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全方位加強對台統戰力道，統戰管道越來越多元，不僅滲透打入地方宮廟、村里長層級，近期也在社群網路收購粉絲社團，加上親中政黨、統媒進行不斷鼓吹統一論調，嚴重侵蝕台灣民主根基。對此，民進黨立委表示，台灣不應該坐以待斃，應盡快制定「反統戰法」反制，避免民主自由制度被中國消滅。

「當然要制定反統戰法！」民進黨立委賴瑞隆表示，中共透過各種方式在統戰，世界各國面對鄰國這麼強大威脅，也會有法律及制度去面對問題，絕對不可能視而不見被滅國，台灣面對中國這麼強大壓力，「一定要保護好，我們自己的自由、民主體制」。

賴瑞隆指出，有一些措施來防範及保護國家是必須的，不應該放任敵對國家用金錢、經濟、政治、軍事等各種力量來介入台灣，「反統戰法」是一種因應方式，美國及世界先進國國比台灣更早有意識反制，台灣更不應該例外。

賴瑞隆提及，中國對台統戰非常明顯，不應該繼續漠視，中共現在幾乎是全方位、各領域都在介入，已經在網路上開始收買網站、粉絲團，政府對於保衛自由、民主體制一定要有反制方式，都不做等於「坐以待斃」，自由民主不會是天下掉下來，若不捍衛，消失後悔就來不及了。

賴瑞隆強調，上一代人流血、流淚對抗爭取而來民主體制，難道要在這一代斷送嗎，制定「反統戰法」刻不容緩，一定要努力守護住，把台灣的民主自由價值及制度延續下去。

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