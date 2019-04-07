中國買台灣粉專做什麼？學者全面解析統戰手法！

2019-04-07 11:14

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學者示警！一旦出現假新聞 就代表已遭到滲透 列印

〔即時新聞／綜合報導〕近來傳出中國資金大舉來台購買粉絲專頁甚至收買網紅，一篇在臉書上被瘋狂分享的學者文章，直白地揭露了中國透過收購粉專所展開的各種統戰行為，並呼籲網友多加注意以免被中國操弄。

學者邱泰然於臉書整理出台北大學犯罪學專家沈伯洋「中國政府如何利用假消息影響台灣選舉」演講逐字稿，直指中國從俄羅斯學到了操控粉絲專頁的方式。沈伯洋表示，一旦粉專遭統戰部隊控制，就能藉此傳播各種長輩圖和假新聞給網友，再滲透到Line等聊天軟體裡。

沈伯洋說，統戰部隊還會測試粉專能夠動員多少人，看能不能把按讚數轉化為實際行動，例如俄羅斯就曾操弄了好幾次社會運動，藉此計算出按讚率觸擊率和最後走上街頭的比例到底是多少，這種測試的重點是「你都可以因為我的話上街頭，才會因為我的話去投票或是不投票」。

等統戰部隊確定粉專可以操縱民眾之後，就會開始傳播假新聞，那些看起來很誇張的虛假內容很容易會有人相信，畢竟他們先前都已經被洗腦了。

沈伯洋指出，他認為台灣部分的粉絲專頁有很嚴重的操縱狀況，他呼籲網友一定要非常小心這些粉專。

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