辦投票遭打臉 鍾小平：他們灌票、藍軍沒來救駕

2019-04-07 12:35

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平日前在自己臉書辦投票活動，「你覺得罵人民是禽獸的陸委會主委陳明通是否應該立即下台？」結果有4萬多名臉友投票，其中「陳明通自己是政治禽獸應該立即下台」獲24％投票、「大家都誤會陳明通了所以不用下台」有高達76％的票；鍾小平反被打臉。

鍾小平今早參加活動受訪說，「陳明通你看喔！民進黨票這麼少，網軍卻這麼強，而藍軍沒有來救駕啊！我辦那個投票，最重要為什麼藍的不來灌票？」而綠的來灌票，他們是戰鬥級，不要忽視柯文哲跟民進黨的力量還是強大，從小小投票可以看得出來。

鍾小平批評，對手有網軍，而在他或國民黨桃園市議員辦的投票，他們都會灌票，如蝗蟲過境、寸草不生到處灌票，這就是他們戰鬥力，所以沒那麼好選耶！

陳明通日前在媒體訪問中提及，「如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」引來高雄市長韓國瑜怒嗆，立法院國民黨團也要求陳明通下台。為此陳明通出面2度鞠躬道歉，並強調談話主要強調「拚經濟時也要捍衛主權」，談話並沒有針對韓國瑜，對於韓拚經濟，不管韓出訪前後，他都給予肯定。

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