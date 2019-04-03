國民黨追殺陳明通 王丹：顛倒是非、無知虛偽

2019-04-03 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕針對陸委會主委陳明通日前引用孟子概念的「禽獸說」，遭國民黨和部分媒體誣控「罵人民」、「罵勞工」、「罵韓國瑜」，甚至有議員在臉書舉辦投票要陳明通下台，最後被66%網友否決。對此，民運人士王丹今（3）日晚間表示，說陳明通失言根本顛倒是非，並痛斥國民黨虛偽無知。

今（3）日晚間中國八九民運領袖王丹於臉書專頁撰文表示，「所謂陳明通失言之事，根本就顛倒是非」。他認為陳明通所言是常識，是「泛泛而論講一個道理」，完全沒有針對韓國瑜，更沒有指涉勞工和老百姓。

王丹嚴厲抨擊藍營政治人物刻意扭曲，質疑就算「耳朵裡長鹿茸」都不可能聽成陳明通是在罵老百姓。就算退一萬步而言，如果台灣人民真的沒有飯吃，難道剛執政完8年的國民黨就沒有責任？王丹認為，「這臉皮比豬皮還厚」。

至於為什麼這個引自儒家經典的概念會引起國民黨這麼大的反彈，他認為，國民黨平常天天將奉行儒家文化掛在嘴邊，卻連這基本教條都不懂，完全暴露了其無知和虛偽。

最後，王丹再次重申：「陳明通的意思其實很清楚，就是不能為了錢出賣靈魂。」引起這麼強烈的反彈就代表戳到某些人的痛處，因為他們就是為了錢可以出賣靈魂的人。王丹認為，陳明通唯一的錯，就是揭開「皇帝的新衣」之秘密，讓那些人惱羞成怒。

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