北京清大教授批習「被下課」 陳明通：強硬整肅無助內部穩定

2019-04-06 15:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國法學者、北京清華大學教授許章潤先前發文批評中國國家主席習近平後，突遭撤職、停課，已有數百名中國各大學校友、職工具名聲援，陸委會主委陳明通今天呼籲中共當局尊重學術自由，寛容看待社會不同意見的表達，動輒以整肅的手段強硬處理，無助於中國大陸內部的和諧穩定。

許章潤去年7月24日發表「我們當下的恐懼與期待」一文，斥中共極權政治回歸、批評習近平大搞造神運動及個人崇拜；並要求再度修憲以恢復國家主席任期制度等。

「紐約時報」報導，許章潤日前在手機簡訊中說，北京清大的幾名官員3月25日命令他停止所有的教學科研工作，並告訴他，學校將大幅削減他的工資，「工作組」將對他進行調查。

許章潤「被下課」的消息傳出後，北京清大校友在網路上發出要求校方立即恢復許章潤工作的公開信，並開放外界連署。這封公開信已獲北京大學、上海復旦及北京清大等各大學校友、職工聲援，也有海外人士具名連署。

對此，陳明通透過書面回覆記者提問指出，自習近平修憲延任後，中國大陸內部出現諸多質疑的聲音，尤其是知識界本於學術良心及道德良知，勇敢對於中共政治體制提出批判及建言，相信此舉也會獲得台灣及國際社會的有力聲援，中共如何回應處理更是受到舉世關注。

陳明通強調，學者基於學術專業建言是社會的良知，尊重多元意見是社會文明及自信的展現，對於社會不同意見的表達應寬容以待，動輒以整肅的手段強硬處理，無助於中國大陸內部的和諧穩定；他也呼籲中共當省思其一黨專制的制度的缺陷僵化，勇於改革，方能滿足中國大陸人民的期待。

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