好大官威！鍾小平臉書辦投票被打臉 竟嗆網友「可恥」

2019-04-06 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政治人物最近在臉書舉辦投票活動常常被打臉，近日國民黨北市議員鍾小平就針對「陸委會主委陳明通是否應該立即下台」舉辦投票活動，結果出爐76％的網友認為不需下台，未料有網友留言與鍾小平持不同意見，竟遭鍾小平回嗆「可恥」，引起不小討論。

陸委會主委陳明通日前引用孟子概念的「禽獸說」，遭國民黨和部分媒體誣控「罵人民」、「罵勞工」、「罵韓國瑜」，鍾小平對此在臉書舉辦投票，題目為「你覺得罵人民是禽獸的陸委會主委陳明通是否應該立即下台？」2個選項分別為「陳明通自己是政治禽獸應該立即下台」、「大家都誤會陳明通了所以不用下台」。

在4萬6000多票中，有76％的網友認為陳明通不需要下台，認為需要立即下台的網友僅有24％，完全打臉鍾小平，網友留言笑說，「我覺得你們國民黨議長才需要道歉」、「國民黨的都沒下台了，民進黨不用跟進」、「當選議員不到百日就急著想選立委的都沒下台了，還好意思嘴別人？」

另有網友質疑命題方式，留言「陳明通根本不是在罵人民，也不是罵韓國瑜，鍾小平你自己要不要先做點功課？不要再煽動群眾了好嗎？你身為政治人物居然誤導民眾，想要利用民眾來教訓陳明通，可恥！」

未料鍾小平竟不滿回嗆該網友，「你跟陳明通一樣可恥」，引起眾人譁然，其他網友見狀酸說，「笑死 自己讀書少還在說人可恥，難怪在台北的廣告都在攀韓導」、「好大的官威喔 議員嗆民眾好兇喔」、「鍾小平 邏輯不好沒關係，多看點書」、「鍾小平 原來你就這點能耐？」

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