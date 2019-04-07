北京清大教授批習「被下課」陳明通籲中勿動輒整肅知識界

2019-04-07

中國各大學校友連署 聲援許章潤

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國法學者、北京清華大學教授許章潤先前發文批評中國國家主席習近平後，突遭撤職、停課，已有約七百名中國各大學校友、職工等具名聲援。陸委會主委陳明通昨發表署名聲明聲援，他呼籲中共當局尊重學術自由，寬容看待社會不同意見的表達，動輒以整肅的手段強硬處理，無助於中國大陸內部的和諧穩定。

吳釗燮力挺「看到隧道盡頭的亮光」

曾經擔任陸委會主委的外交部長吳釗燮也以簡體字在推特上推文，力挺聲援許章潤的人士，並表示「我讚賞那些有勇氣聲援許章潤教授的學者，我看到隧道盡頭的亮光了」。

許章潤去年七月廿四日發表「我們當下的恐懼與期待」一文，斥中共回歸極權政治、批評習近平大搞造神運動及個人崇拜；並要求再度修憲以恢復國家主席任期制度等。不過，北京清大上月底命令他停止所有的教學科研工作，「工作組」對他進行調查，重點鎖定他自去年七月以來所寫的文章。

許章潤「被下課」的消息傳出後，北京清大校友在網路上發出要求校方立即恢復許章潤工作的公開信，並開放外界連署。這封公開信已獲北京大學、上海復旦及北京清大等各大學校友、職工聲援，也有海外人士具名連署。

陳明通指出，習近平修憲延任後，中國大陸內部出現諸多質疑的聲音，尤其是知識界本於學術良心及道德良知，勇敢對於中共政治體制提出批判及建言，相信此舉也會獲得台灣及國際社會的有力聲援，中共如何回應處理更是受到舉世關注。

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