共機越線挑釁 這節目竟怒嗆「蔡政府憑啥強制驅離」

2019-04-06 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架戰機在3月11日穿越台海中線對台挑釁，引起不少台灣網友、政治人物嚴厲指責；不料卻有政論節目說，「海峽中線」僅屬「默契」，沒有文字約定，如果美軍持續派軍艦穿越台海，「北京也不必尊重沒有任何書面或口頭協議」，更嗆「蔡政府憑啥強制驅離」？節目內容被粉專PO出後，立刻引起網友砲轟。

2架中國戰機3月11日穿越台海中線對台挑釁，引起不少國人不滿，不過也有人替中國護航；國民黨台南市議員謝龍介日前就說，中共軍機的行為，就像美國戰艦一樣是「自由航行」，對此，時代力量立委黃國昌則認為謝龍介是濫用「自由航行」的概念，「抱中共大腿抱到喪失理智」。

在昨天播出的某政論節目，也對此事發表意見，節目引述軍方官員言詞說，即使超越中線，也就「只是闖入防空識別區」，我方戰機可以貼近監控或用無線電喊話要求離開，無權對其攻擊；節目還說，「如果美方持續派軍艦穿越台海等動作，北京也不必尊重沒有書面或口頭協議」。

而節目下方的字幕，更狠嗆「海峽中線僅『俗成』沒『約定』，DPP好意思拿共機越線說嘴？無文字約定，海峽中線僅屬默契，「蔡政府憑啥強制驅離」？

對此，粉專「打馬悍將粉絲團」轉貼了節目截圖，網友紛紛留言說，「真可怕的電視台」、「看到現在國民黨全黨舔共，以前被國民黨政府用通匪理由殺死的人，真是死的很冤枉」、「沒當過兵嗎？飛過海峽中線就要敲警鐘立即戰備準備，所以以前國民黨要求的，都是裝笑欸嗎？」、「真是明目張膽的舔啊」、「第一次看到有人連自己國家的國土都雙手奉上的」。

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