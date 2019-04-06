藍營議員辦臉書投票 「這市長」滿意度75％大勝韓國瑜！

2019-04-06 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕日前《TVBS》舉辦的最新民調中，桃園市長鄭文燦的施政滿意度拿到70%，成為六都之中滿意度最高的市長；高雄市長韓國瑜施政滿意度則是47%，為六都第三。國民黨桃園市議員詹江村在臉書日前也在臉書發起投票，想比較鄭文燦、韓國瑜2人「誰比較出色」，結果鄭文燦以75%的得票率大勝韓國瑜。

詹江村日前（4日）在臉書粉專發起投票，題目為「鄭文燦市長，韓國瑜市長，誰表現的比較好，比較出色」，希望網友「踴躍投票」；結果今日投票結出爐，在2.7萬人投票的活動中，有75%的網友認為鄭文燦施政較出色，僅有25%網友認為韓國瑜較好，結果似乎也與日前民調相呼應。

投票貼文中，網友也紛紛留言表示「國小生都知道投鄭文燦了 到底誰還在投韓國瑜」、「一個努力賺錢被罵，一個用力花錢 被捧高高」、「韓國瑜不是當市長的料！」、「這兩位級別差太多了」、「現在可以證明鄭文燦為什麼會連任了」、「國民黨電腦長青班是最近剛教怎麼用臉書投票膩？每個都在投票」。

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