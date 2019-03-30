民調六都奪冠！ 鄭文燦20項政績曝光 網讚：真的沒選錯人

2019-03-30 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨桃園市長鄭文燦2014年成功翻轉桃園當選市長，2018年得票數更逆勢上漲連任成功，最新民調更顯示，鄭文燦的滿意度更上升到72.7%。對此，有網友在PTT列出20項鄭文燦的重要政績，許多網友看完大讚「真的沒選錯人」。

「好像都有人在問鄭文燦有做什麼事，民調第一是不是大撒幣買來的。」一名網友對此列出20項鄭文燦的政績，包含有：

1.興建桃園市圖總館，已決標動工，面積4.6萬全台最大，結合電影院（包括藝術電影影廳）。

2.興建市立美術館，今年招標。市立兒童美術館已完工啟用。

3.興建書法公園和書法美術館，年底完工。

4.興建桃園流行音樂中心，戶外容納1.5萬人，室內3000席。

5.興建原住民文創中心，原住民電視台將進駐。

6.推動大溪博物館聚落和老屋民宿

7.成立休閒農業區，推動農業觀光，從上任前0個至今已有近10個，並興建遊客中心和興建、修繕區內道路等硬體建設。

8.推動ubike，從上任前零個到現在近300站點。

9.興建大量人行道，修繕過去多年未修繕的老舊人行道。

10.興建特色公園，並修繕老舊公園。

11.活化高架橋空間，設立運動設施等。

12.興建12處國民運動中心。

13.興建桃園兒童文學館和桃園文學館。

14.捷運綠線已動工。

15.推動污水下水道、水資源回收中心，接管率高速成長。

16.大量興建公共幼稚園。

17.推動電纜地下化和廢棄纜線清除，改善市容。

18.設立公車轉運站和智慧站牌、公車亭。

19.增設大量公車路線，強化和雙北的接駁。

20.債務減少，人均負債六都最低。

該網友強調，這是大的政績，其他小型公共設施的興建、修繕和里民活動中心等建設就不一一列舉。文章曝光後引起網友熱議，有人大讚「果然不錯，有做事」、「鄭文燦上任前桃園很多人行道和公園就真的破破的」、「鄭文燦是沒什麼好嘴好挑的」、「老實講，贏很多市長了」、「桃園真的沒選錯人」。

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