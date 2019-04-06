不甩朱立倫要求公開 吳敦義打槍：會談不是在作秀

2019-04-06 12:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕「吳朱會」明天（7日）將登場，對於前新北市長朱立倫要求會面過程全公開，國民黨主席吳敦義今天上午表示，選總統只有一個代表，會談一定會把各個候選人的狀況做一比較，公開會面等於是公開作秀，他強調「這不是在作秀！」

吳敦義今天上午南下高雄阿蓮光德寺，參加由大高雄佛教會主辦的「慶祝釋迦牟尼佛2563年聖誕浴佛點燈感恩大法會」，由於明起一連三天，吳將在黨中央分別與表態投入黨內總統初選的朱立倫、前立法院長王金平和前台北縣長周錫瑋會面，全程不公開，朱則希望和黨主席吳敦義碰面時能公開、透明，讓外界能看到國民黨的團結。

吳敦義上午公開回應說，跟任何準候選人之一會面，也會談到別人，所以才會有先談的必要，他指著包圍的媒體記者說，像這樣來談，那不就是作秀了嗎？吳敦義說，會談是一對三，包括他和副主席曾永權、郝龍斌，都是有經歷、經驗的，大家一起談，一定會把各個候選人的狀況做一比較，因為選總統只有一個代表，一定是在裡面談一談，出來再開記者會，公開會面等於是公開作秀，他強調「這不是在作秀！」不可能在大庭廣眾下作一場秀。

另針對鴻海董事長郭台銘回應「我是大老虎」，吳敦義表示，他先前只聽過高雄市長韓國瑜的「老鼠偷拖鞋、大的在後面」俏皮話，近半個月來，他沒和郭有過面對面接觸，無法評論，也不知道郭的說法與韓的俏皮話有無連結，現在不能隨意表達態度。

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