週日吳朱會 朱立倫籲全程公開展現團結

2019-04-05

國民黨：會後有記者會 與會中內容都一致

〔記者陳昀、邱書昱／綜合報導〕國民黨主席吳敦義原訂五日與高雄市長韓國瑜會面後，再依序跟表態參選總統的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平會面溝通，但韓突要求延後至十八日結束訪美行程後再約；朱立倫昨天發出聲明表示，他的立場就是「兩個全力」，沒有需要特別溝通的問題。

朱：若徵召韓全力支持 若辦初選全力以赴

朱立倫指出，「兩個全力」就是若黨中央徵召韓國瑜，他全力支持；若黨中央決定辦初選，他全力以赴。朱還說，他和吳敦義主席並沒有什麼需要溝通的問題，現在外界高度注目四月七日「吳朱會」，既然如此，建議黨中央將會談全程公開，他會趁此機會跟吳敦義談「國民黨的團結之道」，讓大家看見國民黨重返執政，對台灣安全、存續發展的重要性；順利的話，也會向吳敦義報告自己透過「我當總統」系列直播所提出的政見。

朱立倫昨晚偕同妻子高婉倩到新北市新店區碧潭觀賞水舞秀。朱表示，希望和吳敦義的見面能夠公開，公開展現國民黨的團結，唯有團結才能勝選。對於國民黨組發會主委李哲華希望黨籍縣市長、立委表態支持人選，朱立倫說，這是李哲華的建議，他自己「兩個全力」的立場已說得非常清楚。

媒體再追問黨中央安排「吳朱會」、「吳王會」，是否感覺吳敦義想要勸退兩人？朱立倫僅表示，「剛剛就回答過了」，沒有再回應。

對於「吳朱會」全程公開的提議，國民黨發言人歐陽龍表示，會談後會有記者會，讓當事人自己對外發表會談內容，會中、會後內容一定都是一致的。他說，國與國、各政黨一般在協調時也不會全程開放，黨中央尊重朱立倫的意見，但可能不是很適當。

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