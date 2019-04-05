週日吳朱會 朱立倫籲全程公開展現團結
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2019-04-05

國民黨：會後有記者會 與會中內容都一致

〔記者陳昀、邱書昱／綜合報導〕國民黨主席吳敦義原訂五日與高雄市長韓國瑜會面後，再依序跟表態參選總統的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平會面溝通，但韓突要求延後至十八日結束訪美行程後再約；朱立倫昨天發出聲明表示，他的立場就是「兩個全力」，沒有需要特別溝通的問題。

朱：若徵召韓全力支持 若辦初選全力以赴

朱立倫指出，「兩個全力」就是若黨中央徵召韓國瑜，他全力支持；若黨中央決定辦初選，他全力以赴。朱還說，他和吳敦義主席並沒有什麼需要溝通的問題，現在外界高度注目四月七日「吳朱會」，既然如此，建議黨中央將會談全程公開，他會趁此機會跟吳敦義談「國民黨的團結之道」，讓大家看見國民黨重返執政，對台灣安全、存續發展的重要性；順利的話，也會向吳敦義報告自己透過「我當總統」系列直播所提出的政見。

朱立倫昨晚偕同妻子高婉倩到新北市新店區碧潭觀賞水舞秀。朱表示，希望和吳敦義的見面能夠公開，公開展現國民黨的團結，唯有團結才能勝選。對於國民黨組發會主委李哲華希望黨籍縣市長、立委表態支持人選，朱立倫說，這是李哲華的建議，他自己「兩個全力」的立場已說得非常清楚。

媒體再追問黨中央安排「吳朱會」、「吳王會」，是否感覺吳敦義想要勸退兩人？朱立倫僅表示，「剛剛就回答過了」，沒有再回應。

對於「吳朱會」全程公開的提議，國民黨發言人歐陽龍表示，會談後會有記者會，讓當事人自己對外發表會談內容，會中、會後內容一定都是一致的。他說，國與國、各政黨一般在協調時也不會全程開放，黨中央尊重朱立倫的意見，但可能不是很適當。

  • 前新北市長朱立倫昨晚偕同妻子高婉倩到新北市新店區碧潭觀賞水舞秀。（記者邱書昱攝）

    前新北市長朱立倫昨晚偕同妻子高婉倩到新北市新店區碧潭觀賞水舞秀。（記者邱書昱攝）

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