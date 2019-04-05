都快餓死乾脆被統一？ 他批：為何嚮往貧富差距更大的國家

2019-04-05 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕統獨議題延燒，有部分的台灣人認為台灣經濟狀況不好，都要餓死了，乾脆被中國統一，對此，桃園市議員王浩宇表示，在台灣只要願意求助，不太可能餓死，反觀中國，貧富差距極大，貧困鄉村的孩子生病往往就真的只能等死。

「台灣人都快餓死了，還分什麼台灣、中國？快點統一好了」，王浩宇在其臉書表示，每次聽到有人這樣說，就很想點醒他，其實「台灣的社會安全網非常完整，只要願意主動尋求協助，幾乎不可能會餓死」，且台灣「貧富差距幾乎是全球最小」，不但物價低，民眾的消費力也高，不管是醫療服務或是智慧型手機與網際網路的普及率，在全球中都名列前茅，且「所有成績都在持續進步」。

王浩宇說，反觀中國，貧富差距極大，「10%的家庭掌握86.7%的財富，56%的家庭總收入，貧富差距高達236倍，吉尼係數達0.61%」，我們以為的富裕景象，其實只是經過包裝所呈現的假象。

王浩宇提到，根據全球幸福報告，最新的資料顯示，台灣在其中的排名為亞洲國家最高，位居第25名，中國則是排在93名，而且「幾乎所有中國的有錢人、高官，都把自己的孩子送到國外唸書，資產也不敢放在國內」。

台灣人已經身處「亞洲最幸福的國家」，王浩宇不明白為何總有人「嚮往跟比我們落後、貧富差距更大、獨裁沒有自由的中國統一？」王浩宇痛批，「為什麼總有人唱衰台灣，卻不珍惜我們現有的幸福？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/