不能丟掉黨的領導！中國清大學生舉報老師 學者憂文革回潮

2019-04-05 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國舉報之風盛行，連號稱擁有學術自由的大學殿堂，也有學生舉報老師，這股歪風讓學者憂心，認為這是「文革回潮」的跡象。

《BBC中文網》報導，中國清華大學馬克思主義學院副教授呂嘉遭到學生舉報，舉報者針對呂嘉的「思想道德修養與法律基礎」進行檢討，認為他的課程背離馬列主義，扭曲辯證唯物主義，宣揚主觀唯心主義和二元論，還否定中國特色社會主義，反對人民當家作主，反對公有制。

報導指出，舉報者稱，他們希望課堂可以百花齊放、生動活潑，但也不能丟掉「黨的領導」。舉報者說，校方回應將展開調查。

報導表示，近來除了呂嘉，還有多名教授遭到學生舉報，甚至因而被解聘，呼應了中國領導人習近平上個月所說，思想政治理論是關鍵課程，要「從學校抓起、從娃娃抓起」。香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華憂心，舉報對於大學教育而言是莫大的諷刺，讓人聯想到文革，將造成社會上只有一元的聲音，中國也再一次犯了歷史錯誤。

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