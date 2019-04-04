謝龍介稱共機「自由航行」 黃國昌笑：抱大腿到喪失理智

2019-04-04 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架戰機在3月11日穿越台海中線對台挑釁，引起不少台灣網友、政治人物嚴厲指責，不料國民黨台南市議員謝龍介卻說，共軍機就像美國戰艦一樣是「自由航行」；時代力量立委黃國昌今天在臉書PO文說，覺得超爆笑，「怎麼會有人濫用『自由航行』的概念」。他更分析，會產生這樣說法的原因，其中一項就是「抱中共大腿抱到喪失理智」。

黃國昌今晚在臉書PO文說，「覺得超爆笑」，「怎麼會有人濫用『自由航行』的概念，試圖幫中共戰機越過海峽中線的挑釁惡行辯護呢？」他說，自己稍微想了一下，產生出如此愚蠢的辯解可能原因有4：A.分不清楚ship與 aircraft的不同；B.對國際法上所稱的freedom of navigation毫無所知，根本不知道是在處理船舶航行的問題；C.抱中共大腿抱到喪失理智；D.以上皆是。

對此，網友一致表示正解是「D」！有網友在留言處貼上謝龍介日前上節目稱共機是「自由航行」的片段，黃國昌還特別回覆說，「敵我不分的批評還不足以適當描述，發話者根本搞不清楚他在胡扯什麼的荒謬性」。

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