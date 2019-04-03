共軍機頻擾台！網友籲發「國家級警報」 活動近萬人關注

2019-04-03 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國2架戰機穿越台海中線對台挑釁，引起網友不滿，今（3）日有網友在臉書發起「呼籲政府將共機穿越海峽中線設為『國家級警報』並手機警訊通知」，活動創立約4小時左右，馬上引起近萬名網友的關注。

在臉書發起此活動的網友，引述陸委會主委陳明通的話表示，「中共不放棄武力犯台，這種狀況不是意外，也不會只有一次，更不排除未來仍有可能發生，但一般民眾好像『沒感受到、沒有危機感』」。

對此，該網友表示，「危機當轉機，自己的國家自己救」！呼籲政府將共機穿越海峽中線設為「國家級警報」並手機警訊通知，「越線警訊響叮噹，不怕沒有危機感」！並發起活動，將日期定為與明年總統大選同日的1月11日；活動發起約4小時左右，已經有1800多名網友表示「會參加」，7000多名網友表示「有興趣」。

在該活動討論區，網友也紛紛留言表示「基本上，這個警報是真正最需要警報的」、「中國國民黨表示不喜歡這個活動，手機震動很擾民」、「防空洞演習我看順便恢復一下」；主辦網友也貼出截圖，表示已在公共政策網路參與平台發起該活動，正在「審核中」，希望活動快點通過，才能邀請大家附議。

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