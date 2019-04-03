共機越線擾台國民黨噤聲 館長嗆：連尊嚴都不要！

2019-04-03 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機頻繁擾台，2架殲11戰機上月31日更穿越台海中線對台挑釁，網路紅人「館長」陳之漢，昨晚在直播對此進行評論，今凌晨更在臉書發文痛批國民黨竟然都沒有人跳出來指責，「如果一個國家政黨連尊嚴都可以不要，對得起先祖先烈嗎？」

針對中國軍機持續對台挑釁，「館長」陳之漢昨晚及今凌晨接連開直播及在臉書發文評論，指近日共機穿越台海中線，等同於威脅到國家領空，但從前教大家反共救國的國民黨，到現在居然都沒有人出來指責，讓他怒批「國民黨的官員領中華民國的薪餉，還是中華人民共和國？」、「如果一個國家政黨連尊嚴都可以不要，那你對得起先祖先烈嗎？」並直言看不起這樣的人，強調「面對對岸政權的文攻武嚇，不管是國民兩黨都必須維護國家尊嚴，出來講話出來保衛這國家！」

館長除了酸共機擾台只是飛過來嚇人的小朋友行徑，譏諷中國「我覺得你們這些中共軍方是弱智還是腦殘？」也主張「我們台灣人現在缺的就是戰爭，這樣才能團結，小戰爭也沒關係」，強調「身為一個台灣人、身為一個國家的人，保護自己的國家是責無旁貸的事情。」

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