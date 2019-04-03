本來很愛罵小英！國民黨避談共軍挑釁 退休中校沉默了

2019-04-03 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國2架戰機穿越台海中線對台挑釁，引起不少台灣網友、政治人物嚴厲指責，不過幾乎沒見到國民黨人士對此發聲；對此，有粉專PO文表示，家中有名退休中校長輩本來很愛罵蔡英文總統，發現國民黨對此保持沉默後，「這兩天他都不想跟我們談政治了」。

中國2架殲11戰機3月31日穿越台海中線對台挑釁，遭我空軍警告後卻未馬上離開，越界長達10分鐘之久。對此，蔡英文立刻表示「對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離！」民進黨發言人李問也直言中國「為國際社會的麻煩製造者」；除了政治人物強烈譴責，此事也在網路上引起熱烈爭論，不過卻少見國民黨人士對此發表看法，日前高雄市長韓國瑜被問及此事時，僅以「我滿腦子都在想芭樂」避談。

國民黨避談此事也造成部分支持者不滿，網路紅人「館長」陳之漢表示，他因為民進黨施政不佳，近年來較支持國民黨，但是見到國民黨對此沒有人跳出來指責此事，也讓他憤怒批評：「如果一個國家政黨連尊嚴都可以不要，對得起先祖先烈嗎？」他也強調：「面對對岸政權的文攻武嚇，不管是國民兩黨都必須維護國家尊嚴，出來講話出來保衛這國家！」

臉書粉專「不禮貌鄉民團」今（3）日也PO文表示，家中Line群組中有名長輩是退休中校，本來很愛罵蔡英文，一直以為蔡英文要搞台獨，以為民進黨要消滅中華民國，結果中共軍機過來恐嚇才發現，「對中華民國見死不救的，是國民黨，整個黨都保持沉默」，粉專也表示該名長輩「這兩天都不想跟我們談政治了」。

對此，網友也紛紛留言表示「家裡附近的中將也閉口不言了」、「什麼時候才要清醒呢」、「不是所有的退伍軍人都舔共」、「還是有一些愛國的不要全部否定」；不過也有網友酸「等到投票時又開始含淚投國民黨」、「他們只是跟國民黨一樣，苗頭不對，就先閉嘴」、「別擔心，過兩天他就好了」。

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