新竹縣立委第1選區國民黨初選 全民調17日上路

2019-04-04 18:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣下屆立委第1選區黨內初選全民調在17日展開，為期3天，目標是有效樣本1068份，20日公布勝出者後，報請黨中央提名。登記參選的立委林為洲、湖口鄉長林志華及黨員范振揆，除了後者發揮他擅長的「空軍」戰鬥法，以臉書對全縣「鄉民」宣傳，其他2人的戶外帆布、電子看板及臉書粉絲頁、LINE等，今天起都已全面上架。

隨著國民黨第1（北）選區的黨內初選加溫，該黨在新竹縣的第2（南）選區部分也不寂寞，雖然也可能爭取提名的前竹東鎮長徐兆璋目前雖仍按兵不動，但律師出身的縣議員林思銘、跟國民黨中央委員邱一峰的戶外競選看板卻早已在街頭上「對峙」。

林思銘標榜「讓專業的來」進國會，主打「專業問政 懇請支持」。邱一峰則以人父兼人子的身分，強調自己是「三明治世代」的代表，最了解年輕人作為「夾心餅乾」的需求，所以強調「築夢想 峰上場」。

2人今天都趁著兒童節前往竹北市公所主辦的兒童節活動現場，增加跟選區內的竹北東區鄉親互動，或發發墊板、或贈送造型氣球等，就是希望選民可以「再靠近點」認識他們。

國民黨新竹縣黨部書記長兼代理主委洪文彬說，國民黨新竹縣立委第1選區的全民調作業將在17日到19日的晚間6點半到10點進行。20日公布結果，當天就會上報給黨中央推薦勝出者為提名人選。

林為洲和林志華異口同聲都說，他們除了採傳統的戶外帆布、電子看板對用路人做宣傳，臉書、LINE更是必備的管道。林為洲強調他是「盡職立委拚連任」，林志華保證他當立委「看的到 找的到 做的到」。

有鑑於國民黨黨內初選不論南、北都拚鬥激烈，新竹檢警調透露，他們不排除提早啟動查賄，特別提醒所有有意參選者，政黨內的初選一樣適用公職人員選罷法，也是他們查察賄選的對象。

特別是去年竹東鎮長賄選案所衍生的走路工爭議，已被檢方認定只要工作代價和工作內容顯然不相當、不成比例就有賄選的嫌疑，所以不管人數再多、組織再龐大，他們一定會偵辦到底，呼籲所有政黨有意參加黨內初選者仍須依法競爭，合法取得參加大選的門票。

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