竹縣溪南立委之爭開戰 5屆議員林思銘宣布爭提名

2019-04-02 12:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五屆議員林思銘今早在多名議員陪同下，宣布將角逐第二選區立委國民黨內提名，從基層出發，希望從議會到國會擴大服務；身為律師，他強調立委的事應交給專業，並主張採全民調方式產生人選。

繼新竹縣長邱鏡淳之子邱一峰今早在臉書宣布角逐，林思銘也在黨團執行長陳正順、副書記長、多名議員、代表、村里長及林姓宗親會幹部的陪同下，在縣議會會議室宣布將投入立委選舉。

林思銘首先感謝二選區的竹北、竹東、寶山、橫山、峨眉、北埔、五峰鄉鎮市長及代會主席的共同連署推薦。他表示這次參選有三個理念重點，首先是新竹縣立委增加一席，是前年他偕同前縣長邱鏡淳到中選會力爭而得，他當仁不讓。

其次，他連任五屆議員，深耕基層，深知民眾的需求。未來幾年，楊縣長主政之下所擘劃的幾項重要交通建設，諸如竹北交流道的增設、二重交流道的設置、台68線快快道路銜接1號及3號高速公路，以及前瞻計畫浪漫台3線、竹東客家音樂村及竹北藝術村的建置，都需要多一席的立委到中央來爭取建設經費，協助縣府推動。另外楊縣長所推動的三個產業園區，未來他也將協助發聲要求中央儘速通過審議完成。

林思銘說，立法的事應交給專業的來，他具有法學碩士專業背景，可修訂保障人民權益的法律。他也是執業律師28年，對於司法改革，可提出正確的建議。另對於年金改革一例一休、同婚立法的議題，能提出更符合人民期待的提案。

他主張這次黨內初選採取全民調方式，不會造成黨員投票所造成的分裂及人頭黨員投票等問題。

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