竹縣溪南立委之爭開戰 5屆議員林思銘宣布爭提名

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五屆議員林思銘今早在多名議員陪同下，宣布將角逐第二選區立委國民黨內提名，從基層出發，希望從議會到國會擴大服務；身為律師，他強調立委的事應交給專業，並主張採全民調方式產生人選。
繼新竹縣長邱鏡淳之子邱一峰今早在臉書宣布角逐，林思銘也在黨團執行長陳正順、副書記長、多名議員、代表、村里長及林姓宗親會幹部的陪同下，在縣議會會議室宣布將投入立委選舉。
林思銘首先感謝二選區的竹北、竹東、寶山、橫山、峨眉、北埔、五峰鄉鎮市長及代會主席的共同連署推薦。他表示這次參選有三個理念重點，首先是新竹縣立委增加一席，是前年他偕同前縣長邱鏡淳到中選會力爭而得，他當仁不讓。
其次，他連任五屆議員，深耕基層，深知民眾的需求。未來幾年，楊縣長主政之下所擘劃的幾項重要交通建設，諸如竹北交流道的增設、二重交流道的設置、台68線快快道路銜接1號及3號高速公路，以及前瞻計畫浪漫台3線、竹東客家音樂村及竹北藝術村的建置，都需要多一席的立委到中央來爭取建設經費，協助縣府推動。另外楊縣長所推動的三個產業園區，未來他也將協助發聲要求中央儘速通過審議完成。
林思銘說，立法的事應交給專業的來，他具有法學碩士專業背景，可修訂保障人民權益的法律。他也是執業律師28年，對於司法改革，可提出正確的建議。另對於年金改革一例一休、同婚立法的議題，能提出更符合人民期待的提案。
他主張這次黨內初選採取全民調方式，不會造成黨員投票所造成的分裂及人頭黨員投票等問題。
-
新竹縣五屆議員林思銘今早在多名議員陪同下，宣布將角逐第二選區立委國民黨內提名，從基層出發，希望從議會到國會擴大服務。（記者廖雪茹攝）
-
新竹縣五屆議員林思銘今早在多名議員陪同下，宣布將角逐第二選區立委國民黨內提名，從基層出發，希望從議會到國會擴大服務。（記者廖雪茹攝）
-
新竹縣五屆議員林思銘今早正式宣布將角逐第二選區立委國民黨內提名；身為律師，他強調立委的事應交給專業，並主張採全民調方式產生人選。 （記者廖雪茹攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay