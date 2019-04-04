國民黨第二波立委提名 北市大安、桃市八德參選爆炸

2019-04-04 12:26

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨第二梯次區域暨原住民族立委提名，包含台北市大安區等13選區下週一開放領表登記，台北市大安區、桃園市第六選區（八德、大溪、復興）都將面臨參選爆炸。

國民黨中常會第二梯次立委提名將於4月8至10日受理領表登記、4月18日至5月10日民調，5月11日辦理黨員投開票及公布民調結果，出線者將於5月15日提報中常會通過。

根據國民黨中央提名協調小組會議決議，第二梯次提名作業選區包括台北市第6選區（大安）；新北市第5選區（樹林、鶯歌及新莊九里）、第6選區（板橋西）、第7選區（板橋區）、第8選區（中和）、第10選區（土城、三峽）；桃園市第2選區（楊梅、新屋、觀音、大園）、第4選區（桃園）、第6選區（八德、大溪、復興）；台中市第4選區（西屯、南屯區）、第6選區（東、南、中、西區）；彰化縣第3選區（芳苑鄉、二林鎮等）、第4選區（員林市、田尾鄉等）。

台北市大安區因現任立委蔣乃辛宣布不再連任，已有不分區立委林奕華、台北市議員王欣儀、前外交官介文汲等人表態爭取提名，外傳國民黨發言人歐陽龍也有意投入，而桃園第六選區除了前市議員楊朝偉、國民黨中常委侯佳齡，原中壢區立委陳學聖也可能轉戰，挑戰無黨籍立委趙正宇，兩個選區都形成參選爆炸局面。

另外，原要參選中壢的不分區立委吳志揚在桃園市黨部協調下宣布轉戰桃園第2選區，挑戰民進黨現任立委陳賴素美，原先要挑戰的黃國園黨部主委于北辰也在協調下退出。

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