總統府攝影創作賽引議 府：希望呈現民主自由的台灣精神

2019-04-03 19:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對總統府舉辦「《100/100 總統府不一樣》攝影創作比賽」評審結果引發不同看法，總統府今日回應，府方感謝許多網友的評論，相信每位參賽者都帶著許多創意概念來投件，多元的創作、多元的聲音、多元的言論，也正是總統府特展中，要呈現「人民的總統府」一路走過百年歷史，到現在民主自由台灣的精神。

針對這次比賽，總統府說，這是總統府與承辦單位台灣攝影博物館文化學會協力，從「人民的總統府」，將空間權力還給人民的精神出發，以「空間解放」的概念，讓每一個參與攝影比賽的朋友在創意設限的比賽規定下，進行自由創作，讓參賽者對於總統府「定義」上有自由與開放的多元詮釋空間，也讓創作者重新定義心中不一樣的總統府。

總統府指出，有關網友對於專業組與一般組差異的討論，依參賽規定，「專業組」是以6至12張系列組圖為主，並且作者須提供200至1000字的論述，對於作品創作思維須有完整的說明，同時要求每一張作品尺寸40cmx50cm，以線上報名登錄上傳及交寄實品，單張作品檔案限1至1.5M之jpg數位格式。而「一般組」的部分，僅需透過網路上傳一張符合1至1.5M之jpg數位格式的照片即可，是由參賽者自行選擇參賽的組別。

就評審作業部分，總統府解釋，府方分別就專業組與一般組邀請攝影、藝術、文化及建築等領域的學者專家組成評審小組，一般組16位、專業組7位。評審過程中，所有參賽者均以編號匿名方式，由評審委員以5至6輪獨立投票，採初、複、決選等多回合評選，並以多數共識決方式決審。每一項得獎作品都是經由層層把關，精挑細選產生。府方對於參與評審老師的專業立場與公正態度，予以高度肯定與感謝。

有關網友對於得獎作品後製的看法，總統府強調，依比賽規則並無任何限制。至於，有網友對於部分得獎作品有不同的看法，依比賽規定，「拍攝題材舉凡與總統府相關的人、事、物等題材內容皆可，且不限『日期、年代、創作形式和拍攝設備』，期望透過自由創作的攝影，解構『府』的『真實』與『過去』。」

台灣攝影博物館文化學會理事長洪世聰也表示，評審委員共同討論，認為在這樣的比賽前提下，產生帶有美術攝影概念的作品相應而生，部分透過後製編輯的影像，也表現出數位時代下，攝影挪用的手法，呼應當代以手機螢幕擷取畫面進行社交活動衍生的傳遞潮流。另外，網友熱議的作品「憲制」，將同一名憲兵以重複製入的影像，呈現出數位科技時代下影像大量複製的現象概念，或許許多網友覺得kuso，但也是創作者的創意展現。

洪世聰說，許多網友討論到專業組第一名作品「持攝影機的人」，評審委員給予肯定的原因，主要在於作品使用第三人旁觀者的立場，呈現當下無所不在的自拍與象徵權力的總統府空間的反差，也打破單純以建築物為主題的攝影視角，呈現出另一種觀賞樂趣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/