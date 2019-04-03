P滿憲兵拿優選 總統府攝影賽得獎作品惹議

2019-04-03 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝108年總統府建築滿百年，總統府日前舉辦「100/100總統府不一樣攝影創作比賽」，但近日得獎作品出爐後卻引發外界議論，有網友質疑首獎的得獎原因，也有網友發現有優選作品出現超浮誇的PS效果，質疑「我無法想像我們到總統府看到這種攝影展」。今年適逢總統府建築落成百年，總統府為此舉辦攝影比賽，拍攝題材不限日期、年代、創作形式和拍攝設備，並分為只要上傳一張圖片的「一般組」，以及上傳6至12張、200至1000字創作理念的「專業組」，兩組的第1名獎金則分別為6萬元及15萬元，總獎額達43萬元。

但有網友昨日在PTT發文針對得獎作品質疑，雖然攝影如同藝術，不應該侷限創作的可能性，但第一名的作品「持攝影機的人」得獎似乎對其他攝影師很不公平。發文網友也指出，專業組的優選作品中，竟有大量使用後製P圖的作品，該批作品中可看到大量被後製P上的憲兵排排站，讓原PO直呼「這種五毛P圖居然是優選，我無法想像我們到總統府看到這種攝影展」。

該文發出後也引發不少網友議論，紛紛酸說「那個憲兵XDDDDDD」、「憲兵越多加越多分懂嗎？」、「P成這樣也入選」、「P圖根本違反攝影了 快門按下那剎那作品就完成了」、「我還以為是國中生電腦課作業呢」。

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