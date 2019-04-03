攝影賽第一名挨轟「內定」？ 總統府火速說明

2019-04-03 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕總統府去年底舉辦「100/100總統府不一樣攝影創作比賽」，分作「一般組」和「專業組」，兩組第一名可分別獲得6萬及15萬元獎金，總獎金達43萬元。日前得獎作品出爐，卻遭網友大肆批評，甚至質疑是「內定」；對此，總統府火速做出澄清，並針對網友質疑處一一回應。

昨（2日）晚有網友在PTT以「有沒有總統府攝影比賽第一名的八卦？」發文，貼出了這次第一名得獎者的作品「持攝影機的人」照片，引發網友熱議。不少網友批評「專業組」第一名的作品「普通」、「和總統府沒直接關連」；而專業組的優選作品「憲制」中，將憲兵照片P圖到總統府各個場景中的做法，更遭轟「太扯」、「攝影比賽的後製應該不包含P圖，更何況這種五毛P圖居然是優選」。

總統府回應：評審絕對專業公正

對此，總統府今日下午澄清表示， 這次的比賽以「空間解放」的概念，讓每一個參與攝影比賽的朋友在創意設限的比賽規定下，進行自由創作，讓參賽者對於總統府「定義」上有自由與開放的多元詮釋空間，也讓創作者重新定義心中不一樣的總統府。

對於網友質疑評審黑箱，總統府表示，這次的比賽由攝影、藝術、文化及建築等領域的學者專家組成評審小組，專家組7位、一般組16位，評審過程中，所有參賽者均以編號匿名方式，由評審委員以5至6輪獨立投票，採初、複、決選等多回合評選，並以多數共識決方式決審。每一項得獎作品都是經由層層把關，精挑細選產生。

至於網友質疑專業組得獎作品為何可以後製修圖？總統府表示，依比賽規則並無任何限制，依比賽規定，「拍攝題材舉凡與總統府相關的人、事、物等題材內容皆可，且不限『日期、年代、創作形式和拍攝設備』，期望透過自由創作的攝影，解構『府』的『真實』與『過去』。」

對於網友質疑得獎者作品，總統府表示，網友熱議的作品「憲制」，將同一名憲兵以重複製入的影像，呈現出數位科技時代下影像大量複製的現象概念，或許許多網友覺得kuso，但也是創作者的創意展現；至於許多網友討論的專業組第一名作品「持攝影機的人」，評審委員給予肯定的原因，主要在於作品使用第三人旁觀者的立場，呈現當下無所不在的自拍與象徵權力的總統府空間的反差，也打破單純以建築物為主題的攝影視角，呈現出另一種觀賞樂趣。

總統府歡迎網友到現場觀看實體作品，同時提醒「專業組都是一系列的照片」，希望網友不要看到網站截圖第一張就開槍。

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