總統府攝影賽得獎作品P圖惹議 第1名作者這樣回應...

2019-04-03 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕總統府日前舉辦「100/100總統府不一樣攝影創作比賽」卻因得獎作品P圖引起風波，專業組第1名得主陳運奇更在臉書寫下長文，一一回應外界的質疑。

以「持攝影機的人」參賽，獲得專業組第1名、抱回15萬元大獎的陳運奇昨日在臉書回應，首先他說，全世界最受矚目的幾個攝影比賽，沒有針對是否單張拍攝，或是有無後製修圖當作攝影的問題，可見國際間一致認可攝影無非就是一種創作的手段，一個畫面單張完成可以，多張合成也行，甚至沒按快門都有可能，成果決定一切便是，但反觀台灣大多數都限定單張完成，再來後製上只能做某一程度的調整而已。

他表示，保守的思維替攝影設下早已過時的限制，評選過程中就少了一些考量因素，侷限了更多元的樣貌，但他能理解大家對作品的質疑和好奇，因為得獎網站尚未PO出比賽投件時須附上的創作論述，在「持攝影機的人」中他採取另一種肖像觀點，試圖呈現的不僅是人民在參訪總統府過程中展露的普遍行為，更借助現代多數人選擇的拍照工具：智慧型手機、數位攝影機，一窺他們所拍下的影像。

另陳運奇還回應了幾個網友的問題，其中一個問題則是「持攝影機的人」是否同意參加比賽？他表示「2位女森是前女友」，對此詳細的回應網友表示「太帥ㄌ」、「前女友我先笑瘋」、「被你說服了，已把白眼翻回來，抱歉」、「我來朝聖」、「這些照片的涵義是；螳螂捕蟬，黃雀在後？」、「你應該參加作文比賽的」。

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