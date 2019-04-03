盧秀燕就職百日 中市民進黨團批市政空轉百日

2019-04-03 15:31

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今日公布市長盧秀燕就職百日政績，市議會民進黨團總召李天生表示，坊間接連出爐的2份民調，盧秀燕施政滿度都是六都最後1名，「市政空轉百日」，台中市民看不到未來，盧秀燕應拿出具體政策和做法，不要讓台中市繼續沉淪空轉。

李天生指出，盧秀燕施政滿意度在最近出爐的2份媒體民調，均在六都中排名最後，且56％市民對空污改善毫無信心，近60％的年輕市民認為市政沒有進步；盧秀燕就任後，市政空轉百日，沒有作為，施政乏善可陳。

李天生表示，由於盧秀燕是「意外當選」，根本沒有準備，最重要的人事布局亂成一團，只能陸續分批公布，市府主管人選直到3月下旬才全部定案，卻充滿爭議；至於區長人選，則是全盤調整，誅殺異己，不按牌理出牌，其中不乏選舉酬庸、派系分贓的陰影。

在競選政見方面，李天生說，盧秀燕提出「市長換人、空氣換新」的口號，欺騙不少選票，上任後卻只會砲打中央，將責任推小英總統和前市長林佳龍；恢復老人健保補助案，原本計畫明年才要實施，在外界強烈反彈後，才匆忙改為下年度追加經費辦理；限縮敬老愛心卡福利，則是引發長者們抱怨連連。

有關政策推動，李天生批評，花博免費入園，險些釀成國際糾紛，並造成入園人數大減，台中市民還得負擔近10億元額外支出；至於勤美、巨大、車王、三井企業投資，以及國際會展中心開工、海生館委外營運簽約、國一銜接台74線線工程定案，都是前朝努力的結果，盧只是「割稻尾」。

李天生強調，「百日定江山」，「就職百日」是推行政務的重要時刻，也成為評估新任首長表現及執政藍圖的重要指標，盧秀燕表現全部不及格，讓市民感到失望，希望市長調整腳步，重新出發，不要讓台中市繼續停滯空轉。

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