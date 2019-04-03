吳敦義約4/7會面 朱立倫：若徵召韓 「挺朱派」願相挺

2019-04-03 14:40

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義啟動「非正式溝通」，敲定4月7日與表態參選總統的前新北市長朱立倫會面，朱立倫下午受訪表示，如果黨中央確定徵召高雄市長韓國瑜，自己不但全力支持，也會呼籲「挺朱派」團結挺韓。

朱立倫下午拍攝文宣照，包含新北市副議長陳鴻源，以及葉元之、蔡淑君等20多名新北市議員到場力挺，眾人不但高喊「朱總統加油」，還合唱「愛拚才會贏」，朱立倫受訪時表示，上午國民黨副主席曾永權已來電確定，吳敦義安排4月7日上午8點30分在黨中央與朱立倫面談。

朱立倫指出，他的立場一直很清楚，黨中央若要徵召韓國瑜就大大方方，他全力支持、全黨團結一致，若要初選就公公平平，他全力以赴，若韓國瑜接受徵召，他不但願意全力輔選，也會希望支持自己的人能團結相挺。

至於是否擔心黨中央是要勸退、會不會覺得黨中央為韓國於量身定做初選辦法？朱立倫說，重點是吳主席怎麼跟韓國瑜充分表達黨中央意見，今天先不要談這麼多，等吳主席分別跟韓國瑜與自己會面後再談。

針對黨中央呼籲立委參選人對總統提名表態，朱立倫表示，徵詢意見、表態都很好，尊重，新北市議會也表態挺朱，每個人都有表態權利，但重點是國民黨要團結一致，沒有分裂本錢，過程越平順、和諧，且越快越好。

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