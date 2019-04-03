4/5與韓國瑜見面談2020 吳敦義︰腦筋還要多動一點

2019-04-03 14:23

〔記者李容萍／桃園報導〕4月5日是故總統蔣介石逝世44週年的日子，國民黨主席吳敦義今日率領中央黨部、地方黨部同志前往桃園市大溪慈湖謁陵，會後他受訪表示，將於5日下午在台北和高雄市長韓國瑜見面，兩人會面是很自然的事，至於要如何跟韓國瑜談選總統的事，詢問韓的意見「腦筋還要多動一點」，看怎麼講最合適。

對於媒體追問是否擔心遭韓國瑜拒絕，吳敦義指出，自己不擔心被韓國瑜拒絕，只要為國家、為黨、為高雄、為全國服務的話，將心比心，大家一定會了解。國民黨在2020年不論是立法委員選舉，或是總統、副總統選舉，都希望能以遴選、徵召讓最受歡迎、最優秀、最有能力的人出來贏得選舉，這是很自然的希望。

至於如果韓國瑜願意，朱立倫也肯直接徵召的話，國民黨最後會不會有共識直接徵召韓國瑜，吳敦義認為徵召不會有直接或不直接，徵召有不同的形式，他希望選擇讓所有參選者都能最公平被對待的方式辦理提名作業，這也是黨部比較希望的方式。

吳敦義還提到，將在清明連續假期約見黨內相關的總統參選人，初步規劃與韓國瑜見面時間在5日，王金平與朱立倫分別在7日、8日見面，至於周錫瑋則應該也會在7日或8日。

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