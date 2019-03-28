決定誰上場前 朱：繼續在牛棚熱身

2019-03-28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選問題紛擾不休，表態角逐二○二○總統的前新北市長朱立倫昨重申，如要徵召高雄市長韓國瑜，他全力支持，呼籲黨中央與韓面對面談，談妥就定案。朱也以棒球比喻，強調教練還沒決定要派哪個投手上場前，他仍要在牛棚熱身，不能在一旁納涼。

朱立倫昨接受廣播節目專訪，對於黨內總統初選相關爭議，朱強調，國民黨一定要推出最強、能夠勝選的候選人，民眾期待改變，民進黨要下台，他向來是採開放心情，國民黨贏、台灣贏、中華民國贏最重要。

朱立倫說，韓國瑜是國民黨重要資產，黨內現在有聲音認為要徵召韓，他非常歡迎。但過去國民黨內的提名有兩種，一個叫徵召、一個叫初選，要徵召就沒有初選，要初選就沒有徵召，如果徵召就大大方方徵召，如要初選就公公平平初選。

朱立倫呼籲，黨主席吳敦義既然覺得應徵召韓國瑜，就不要辦初選，讓事情單純化，希望在韓國瑜回國後，黨中央面對面和韓談清楚，獲得韓同意後，在初選公告前定案，不需要再拖二、三個月初選，還需政見發表、辯論等，會被民進黨見縫插針，對韓也不公平。

朱立倫說：「我相信我能夠贏這場選戰，而且我是最強的。」但吳敦義既然覺得韓國瑜最強就徵召。朱也以棒球為喻，認為韓和他都是球隊的主戰投手，在教練決定派誰上場前，他也要在牛棚熱身，不能在一旁納涼。

若啟動徵召 黨內當然會有不同意見

朱立倫說，他是很有經驗、穩健的投手，但贏球除了投手強外，也靠團隊合作，可能大家覺得他的球路沒有那麼新、那麼刁鑽，對他信心不夠，他也在自我檢討。

至於採用徵召黨內是否會有不同意見？朱立倫認為，國民黨如果啟動徵召，黨內當然會有其他不同意見，只是聲音大小不同而已，「我沒有把握其他人會像我一樣」，但國民黨一定要團結。

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