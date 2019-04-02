頻挨批無心市政 柯P：那世間...

2019-04-02 11:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近期頻到外地走動，台北市議會下週即將開議，柯也堅持要請假參加大甲媽祖遶境，近期柯市府市政報告送到市議會，不少議員認為內容空洞，痛批柯根本無心市政。柯文哲今早聞此碎念這就是典型的貼標籤，如果他這樣還叫做無心市政，「那世間...」但話才講到一半就被一旁的幕僚打斷，深怕市長又失言。

針對六都市長就職滿一個月，TVBS民調顯示，桃園市長鄭文燦在六都市長中，以70%的滿意度居冠，台南市長黃偉哲則以49%的滿意度緊追在後，而近期被認為是2020總統大選出戰人選的高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲，則以47%和38%，分居第3與第5。

其中，柯文哲因為大巨蛋案的後續處理，引發爭議，民調下滑至38%，排名第5，不滿意度更上升至40%，不滿意度大於滿意度。

對於民調結果，柯文哲重申民調「看看就好」態度，還是會做一些檢討改進，但他認為施政還是有長遠目標，不同的機構，每天做一大堆民調，趨勢分析還是會看，但該做的就按照既定計畫做，不需要受太多這種短期的波幅影響。

至於議員看完市政報告後批評他無心市政，柯忍不住嘟噥：「那也沒有辦法啊，還好啦，我們還是，奇怪，這就是典型的貼標籤，哎，我這樣做還叫無心市政，那世間沒有...」

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