臉書「宣布」到高雄選立委又秒刪 王浩宇：是這個原因…

2019-04-01 23:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市議員王浩宇今晚在臉書PO文表示：「想了一整天，既然韓國瑜市長都公開喊話，要我到高雄參選立委。我決定投入今年的高雄左營、楠梓立法委員選舉，挑戰民進黨籍的劉世芳，以及國民黨的黃昭順或陳宜民委員。做為一個高雄市議員，如果能讓高雄更好，能夠讓大家看清楚韓國瑜的真面目，我責無旁貸。」還說「這是一個艱困選區，國民黨有北極大的優勢，但只要我們團結在一起，相信一定能夠順利勝選。」文末還標註「#我認真」。

消息一出，1分鐘內瀏覽量就超過500人次，還有人留言「笑死我了」、「王浩宇我還在想你幾歲了，還在玩4月1日」。果然，王浩宇很快刪文。

王浩宇晚間受訪表示，並證實此PO文是跟大家過愚人節，因為文字寫投入「今年」立法委員選舉的選舉，還自稱「高雄市議員」，這些都是很明顯的破綻。

王浩宇還說，韓國瑜幕僚一直激他選高雄立委，讓他不能苟同，乾脆在愚人節這天深夜宣布「今年」投入高雄立委選舉，自「愚」也「愚」人。

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