謝志偉力邀任駐德文化副代表？ 張正傑成愚人節最大贏家

2019-04-01 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕大提琴家張正傑今在臉書上發文表示，在駐德代表謝志偉力邀下，他決定出任「駐德國代表處文化副代表」，除了標註謝志偉以外，他還強調「愚人節笑話已經玩過了」，超高可信度連中央社都引用報導，雖然有網友質疑，他仍不肯鬆口；直到稍晚謝志偉才在臉書粉專透露，「愚人節已過，張正傑還給你們」，證實這一切都是愚人節的玩笑！

張正傑今天上午已經在臉書發表過一篇在台北101大樓賣麵的愚人節文章，因此晚間貼文先向網友道歉，更增添可信度。張正傑首先鄭重地說：「要和大家宣布一個真實的事情！因為搭配德國的時間一起公布，所以此刻可以告訴大家這一個重大決定！而且我的愚人節笑話已經玩過了，接下來是告訴大家我未來的工作！」然後才帶出他決定接下「駐德國代表處文化副代表」的職務。

張正傑詳細地「坦白」告知，1月他應謝志偉的邀請到柏林演講與演奏，回台後，謝志偉便提出邀請他出任。張正傑還說，他考量「德文幾乎是我的母語，也希望讓小金魚（張正傑女兒）在那個環境成長」，因此答應了謝志偉的邀請。張正傑還煞有介事的表示，「拚外交，致力於兩國的友誼，是我未來最重要的工作」。

該臉文超高的可信度使得多家媒體報導，網友也紛紛給予不捨和祝福。但是有網友在底下留言表示，「沒有這個代表缺喔」。而謝志偉晚間也在臉書「謝志偉粉絲頁」上發文澄清，「乖，台灣的朋友，別哭，天黑了，愚人節已過，張正傑還給你們。」並幽默的表示，「他會有此想，大概是看我不缺德，但是沒文化」。顯然張正傑與謝志偉此次通力合作，絕對夠格角逐今年愚人節最成功的假消息。

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